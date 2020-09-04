Провожали аплодисментами: в Малом театре простились с Борисом Клюевым

В московском Малом театре прошла церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым. В ней участвовали десятки людей — поклонники, коллеги и друзья актёра.
Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась с утра. Они проводили Клюева продолжительными аплодисментами и словами благодарности. Позже Клюева похоронят на Троекуровском кладбище.
Актёр скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали у него рак лёгких в 2018 году. Однако артист, несмотря на тяжёлое заболевание, продолжал сниматься в сериале «Воронины».
Кадры с церемонии прощания с Клюевым — в галерее NEWS.ru.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Станислав Дужников (в центре)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Клюева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Валерий Баринов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Андрей Житинкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Клюева и Юрий Соломин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Бастрыкин и Виктория Клюева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Василий Бочкарев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Юрий Соломин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Пятаков/РИА Новости
Сергей Карпухин/ТАСС
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