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Провожали аплодисментами: в Малом театре простились с Борисом Клюевым

15:30, 04 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском Малом театре прошла церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым. В ней участвовали десятки людей — поклонники, коллеги и друзья актёра.

Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась с утра. Они проводили Клюева продолжительными аплодисментами и словами благодарности. Позже Клюева похоронят на Троекуровском кладбище.

Актёр скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали у него рак лёгких в 2018 году. Однако артист, несмотря на тяжёлое заболевание, продолжал сниматься в сериале «Воронины».

Кадры с церемонии прощания с Клюевым — в галерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Дужников (в центре)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Клюева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Баринов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Житинкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Клюева и Юрий Соломин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин и Виктория Клюева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Бочкарев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Соломин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Пятаков/РИА Новости

Сергей Карпухин/ТАСС

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