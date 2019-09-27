Церемония прощания с народным артистом СССР, режиссёром Марком Захаровым пройдёт 1 октября в театре «Ленком», где он работал художественным руководителем.
По словам директора культурного учреждения Марка Варшавера, церемония начнётся в 10:00 на основной сцене.
В 14:00 на Новодевичьем кладбище пройдут похороны, где Захаров будет погребён рядом со Станиславом Говорухиным, Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, передаёт
Ранее News.ru писал, что российские телеканалы внесли изменения в сетку вещания в связи со смертью артиста. В эфире будут показаны его фильмы и тематические передачи, посвящённые режиссёру.
Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.