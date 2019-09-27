https://static.news.ru/photo/8b3c0922-e1f9-11e9-b532-fa163e074e61_660.jpg Марк Захаров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Церемония прощания с народным артистом СССР, режиссёром Марком Захаровым пройдёт 1 октября в театре «Ленком», где он работал художественным руководителем.

По словам директора культурного учреждения Марка Варшавера, церемония начнётся в 10:00 на основной сцене.

В 14:00 на Новодевичьем кладбище пройдут похороны, где Захаров будет погребён рядом со Станиславом Говорухиным, Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что российские телеканалы внесли изменения в сетку вещания в связи со смертью артиста. В эфире будут показаны его фильмы и тематические передачи, посвящённые режиссёру.

Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.