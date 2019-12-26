Народную артистку СССР и художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище.
Прощание пройдёт 29 декабря в театре, похороны — на Новодевичьем кладбище, — цитирует ТАСС актёра Сергея Гармаша.
Проститься с народной артисткой СССР можно будет с 10:00 до 13:00 на основной сцене.
Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни 26 декабря в Москве. За свою карьеру она поставила более 30 спектаклей, в том числе по произведениям современных отечественных и зарубежных авторов, а также исполнила более 20 ролей в театре, сообщал NEWS.ru.