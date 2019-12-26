https://static.news.ru/photo/4aebd45e-2819-11ea-bef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Народную артистку СССР и художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище.

Прощание пройдёт 29 декабря в театре, похороны — на Новодевичьем кладбище, — цитирует ТАСС актёра Сергея Гармаша.

Проститься с народной артисткой СССР можно будет с 10:00 до 13:00 на основной сцене.

Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни 26 декабря в Москве. За свою карьеру она поставила более 30 спектаклей, в том числе по произведениям современных отечественных и зарубежных авторов, а также исполнила более 20 ролей в театре, сообщал NEWS.ru.