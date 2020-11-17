Назло пандемии: кто пришёл проститься с Джигарханяном

Армен Джигарханян скончался на 85-м году жизни. Свой юбилей, который состоялся 3 октября, он отпраздновал в инвалидном кресле. Многие отметили тяжёлое состояние его здоровья.

Артист театра и кино, режиссёр Армен Джигарханян вошёл в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей. «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Новые приключения неуловимых», «Достояние республики»,...