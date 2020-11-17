Назло пандемии: кто пришёл проститься с Джигарханяном

В Московском драматическом театре прошла церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.
Проводить легенду отечественного кинематографа, несмотря на пандемию, пришли тысячи людей — его коллеги, друзья, родные, поклонники. В частности, проститься с актёром пришли Эдгард Запашный, Евгений Ловчев, Александр Розенбаум, Инна Чурикова, Дмитрий Харатьян и многие другие.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Пашутин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Никас Сафронов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Эдгард Запашный
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Ловчев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Герасимов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Александр Розенбаум
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Денис Гришкин/Агентство «Москва»