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Назло пандемии: кто пришёл проститься с Джигарханяном

17:10, 17 ноября 2020 199
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском драматическом театре прошла церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.

Проводить легенду отечественного кинематографа, несмотря на пандемию, пришли тысячи людей — его коллеги, друзья, родные, поклонники. В частности, проститься с актёром пришли Эдгард Запашный, Евгений Ловчев, Александр Розенбаум, Инна Чурикова, Дмитрий Харатьян и многие другие.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Пашутин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Ловчев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Герасимов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Александр Розенбаум

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Гришкин/Агентство «Москва»

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