Прощание с Джигарханяном состоится в открытом формате

Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдёт 17 ноября в открытом формате.
При этом в месте проведения церемонии будут соблюдены все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса, сообщил официальный представитель актёра Артур Согомонян.
[Церемония] будет открыта. Но с соблюдением всех мер предосторожности. Поэтому просьба приходить в масках, — заявил он в интервью ТАСС.
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Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Natalya Loginova/Russian Look
Театр п/р Армена Джигарханяна
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября.
Близкие Джигарханяна рассказали, что в последние годы актёр боролся с тяжёлой болезнью.
Соболезнования в связи с кончиной артиста высказали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также многие деятели культуры, политики и известные личности.