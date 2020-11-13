Прощание с Джигарханяном состоится в открытом формате

https://static.news.ru/photo/fc963156-2686-11eb-9876-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдёт 17 ноября в открытом формате.

При этом в месте проведения церемонии будут соблюдены все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса, сообщил официальный представитель актёра Артур Согомонян.

[Церемония] будет открыта. Но с соблюдением всех мер предосторожности. Поэтому просьба приходить в масках, — заявил он в интервью ТАСС.

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Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября.

Близкие Джигарханяна рассказали, что в последние годы актёр боролся с тяжёлой болезнью.

Соболезнования в связи с кончиной артиста высказали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также многие деятели культуры, политики и известные личности.