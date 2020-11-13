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Прощание с Джигарханяном состоится в открытом формате

17:37, 14 ноября 2020 109
Армен Джигарханян Армен Джигарханян Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдёт 17 ноября в открытом формате.

При этом в месте проведения церемонии будут соблюдены все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса, сообщил официальный представитель актёра Артур Согомонян.

[Церемония] будет открыта. Но с соблюдением всех мер предосторожности. Поэтому просьба приходить в масках, — заявил он в интервью ТАСС.

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Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Natalya Loginova/Russian Look

Anatoly Lomohov/Russian Look

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Natalya Loginova/Russian Look

Театр п/р Армена Джигарханяна

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября.

Близкие Джигарханяна рассказали, что в последние годы актёр боролся с тяжёлой болезнью.

Соболезнования в связи с кончиной артиста высказали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также многие деятели культуры, политики и известные личности.

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