Прощание с Борисом Клюевым пройдёт в Малом театре

https://static.news.ru/photo/5381e89a-ec92-11ea-9ada-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Russian Look/Ekaterina Tsvetkova

Прощание со скончавшимся актёром Борисом Клюевым пройдёт в Государственном академическом Малом театре в Москве, точная дата пока не определена. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Ранее сообщалось, что Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни.

Поскольку театр узнал об этой новости недавно, мы пока не можем назвать точный день прощания, — сообщила Михайлова РИА Новости.

Она добавила, что прощание точно состоится в его родном театре. Она также подтвердила, что Клюев умер после продолжительной и тяжёлой болезни. Он боролся с онкологией.

Борис Клюев был ведущим актёром Малого театра, преподавал на двух курсах ВТУ имени Щепкина, являлся заведующим кафедрой мастерства актёра и членом правления Гильдии актёров кино России.

Артист получил широкую известность после роли графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришелье, в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», а также роли в сериале «Воронины».

Как писал NEWS.ru, врачи диагностировали у Клюева рак лёгких. 26 апреля 2018 года Клюев сам признался в том, что борется с тяжёлой болезнью.