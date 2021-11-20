Стало известно, где похоронят Нину Русланову

Прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой, скончавшейся в возрасте 75 лет, состоится в среду, 24 ноября. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Гильдии актеров Валерию Гущину.

Прощание пройдет 24 числа (ноября — NEWS.ru) в Доме кино в 11.00, — сказала собеседница агентства.

Русланова умерла 21 ноября. По данным СМИ, причиной смерти стал коронавирус. У актрисы была диагностирована дыхательная недостаточность I–II степени, но она отказывалась ложиться в больницу. Однако 11 ноября артистка всё же была госпитализирована с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября на 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Он с начала октября боролся с коронавирусом. Перед смертью его состояние резко ухудшилось — на фоне коронавируса развился пневмоторакс.