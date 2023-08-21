Прощание с актером Игорем Ясуловичем состоится в Москве 22 августа

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем состоится в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) 22 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Информация по поводу похорон Ясуловича будет объявлена в понедельник, 21 августа.

Прощание с Игорем Николаевичем состоится в театре 22 августа с 11:00 до 13:00 мск. Отпевание — в 14:30 в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове, — говорится в заявлении.

Игорь Ясулович — актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, педагог и кинорежиссер. Артист скончался в субботу, 19 августа, в возрасте 81 года. Он снимался в таких фильмах как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «По законам военного времени», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!», «Через тернии к звездам», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок» и другие.

10 августа актриса Белла Ко скончалась в Москве в возрасте 54 лет. Артистка умерла от онкологического заболевания в своей квартире на улице Перерва на юго-востоке столицы.

Белла Ко снималась в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Также она известна в качестве переводчика и актера дубляжа. Ее голосом в российском прокате разговаривали герои мультфильмов «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и других.