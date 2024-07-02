Пророчество монахини, 70 фильмов, Израиль: как живет Антон Макарский

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Антон Макарский

Антон Макарский получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Дыши со мной» и «Бедная Настя». Как сейчас живет актер, что известно о его творческих планах и личной жизни?

Где сейчас Антон Макарский

«Любовь с доставкой на дом» — последняя картина с участием Макарского. В мелодраме, появившейся на экранах в 2020 году, он сыграл главную роль — хозяина интернет-магазина подарков Максима Миронова. Всего фильмография артиста насчитывает 70 кинолент.

Последний раз актер появлялся на экране в 2022 году. По словам Макарского, в последние годы он работает над качеством сыгранных ролей, поэтому отказывается от предлагаемых проектов.

«В последнее время мне начали предлагать проекты, сильно похожие на те, что уже были сделаны раньше. А хочется не повторяться: заниматься творчеством, а не ремесленничеством, и максимально развиваться. <...> Я готов на любые образы, но только с одним условием — фильм, в котором буду сниматься, должен быть полезным и со смыслом», — заявил Макарский в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, звезда мелодрам занялся режиссурой. В январе 2024 года на телеканале «Спас» вышел его фильм об Ульяновской области. Лента была снята в рамках проекта «Святыни России».

Как сложилась личная жизнь Антона Макарского

Более 20 лет актер счастлив в браке с Викторией Морозовой. У пары долго не получалось завести детей, однако в 38 лет супруга артиста смогла забеременеть. В шоу «Ваша Наташа» она признавалась, что врач в Москве предлагал ей сделать аборт.

«Сказала: «Оставлять будете?» Затем мне в спину: «У вас все равно выкидыш будет, ну куда вам рожать, посмотрите на себя — 38,5 года», — вспоминала Морозова.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Антон и Виктория Макарские

После этого пара отправилась в Израиль и обратилась к местным врачам. Доктора успокоили Макарскую и заявили, что ее беременность пройдет хорошо. В сентябре 2012 года певица родила дочь Марию.

Через три года в семье произошло еще одно пополнение. У супругов появился мальчик Иван. Макарская рассказывала, что рождение сына ей напророчила монахиня.

«Нас привели в маленький сирийский православный храм в Иерусалиме. У монахини свои особые понятия, кого впускать или не впускать на территорию. <...> К общему удивлению, нам она сразу же открыла и повела в пустой храм. Как она пела! А перед тем как нам уйти, подошла ко мне и, погладив меня по животу, сказала: „У тебя скоро родится сын!“ Это было, напомню, 25 мая 2014 года. Через год, 31 мая 2015 года, на Троицу, в Иерусалиме родился наш Ванечка», — рассказала Макарская.

Супруга актера отмечала, что секрет счастливых и долгих отношений заключается в правильно расставленных приоритетах. По мнению Макарской, с рождением ребенка женщина не должна забывать о муже.

«Когда у женщины в приоритете дети, она разрушает и жизнь детей, и свою личную жизнь. С мужем развелась, детей вырастила. Делать ей нечего в состоянии климакса. После 40 лет она начинает выносить головы половинкам своих детей. У всех жизнь разрушена», — считает Макарская в интервью YouTube-каналу «Откройте, Давид!»

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Актеры и певцы, супруги Антон и Виктория Макарские

Несмотря на мудрость супруги, певец ранее признавался, что во время ссор с женой ломал двери и стол. По словам Макарского, пара часто разговаривает на повышенных тонах, чтобы выплеснуть эмоции.

«Бывало, я двери и стол ломал. И в стенку бил кулаком. Но это не ссора, не желание сделать зло, это выход эмоций. Бывает, и покричим друг на друга. И часто разговариваем на повышенных тонах. Это плохо, мы не хвастаемся. Но мы научились такие моменты не впускать в сердце. Мы оба темпераментные люди, но после того как эмоции выплескиваются, можем обняться и поцеловаться. Такая у нас итальянская семья», — рассказывал он 7days.ru.

Несмотря на вспыльчивость и горячность обоих супругов, у Макарских не получается наказывать детей. По словам артиста, наследники очень хорошо манипулируют родителями, заставляя идти у себя на поводу.

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