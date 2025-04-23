Проработавшая с Церетели 20 лет коллега назвала его гением NEWS.ru: давняя коллега Церетели назвала его гением

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прощание с Зурабом Церетели

Роза Михайловна, работавшая со скульптором Зурабом Церетели 20 лет, в беседе с NEWS.ru назвала художника гениальным человеком. По ее словам, мастер был очень добрым. Сама Роза Михайловна призналась, что любит все его произведения.

Самый хороший человек в мире. Он великий человек, добрый. Я люблю все скульптуры и рисунки. Все подряд. Он гениальный человек. Я его очень сильно люблю, всю ночь не спала, думала. Жалко, — поделилась она.

Прощание со скульптором и президентом Российской академии художеств проходит в Москве в храме Христа Спасителя в среду, 23 апреля. Церемония начнется в 12:00 (мск). При этом Церетели похоронят в родной Грузии в субботу, 26 апреля. Художник скончался 22 апреля на 92-м году жизни.

Ранее появились первые кадры с Церетели в гробу. Скульптора решили поместить туда в голубой рубашке, накрыв белой тканью. На прощание пришли деятели культуры, а также близкие и коллеги художника.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в день смерти Церетели. Глава государства назвал художника талантливым и открытым для добрых дел и начинаний. Путин подчеркнул, что память о скульпторе навсегда останется в сердцах почитателей его дарования.