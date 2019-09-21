https://static.news.ru/photo/9928942c-dc88-11e9-9f90-fa163e074e61_660.jpg кадр из фильма «Текст» Фото: centpart.ru

Оригинальный авторский вариант фильма «Текст» с ненормативной лексикой и порно в одном из эпизодов зрители увидят на российских и международных фестивалях, а также на московской премьере. В прокат лента выйдет отредактированной.

Мы «запикали» мат, порнографии, которую герой смотрит по видео, тоже не будет, закон есть закон. На российских и международных фестивалях, на премьере в Москве фильм мы показываем в авторской версии, — рассказал на пресс-конференции режиссёр Клим Шипенко.

Премьера «Текста» прошла 20 сентября на открытии фестиваля «Евразийский мост» в Ялте.

Картина снята по одноимённому роману Дмитрия Глуховского. Это история студента, который после семи лет тюрьмы возвращается в родной город и осознает, что никому не нужен. За решёткой он оказался из-за подброшенных наркотиков. Ранее Александр Петров, сыгравший главную роль в «Тексте», выразил надежду, что фильм будет выдвинут на премию «Оскар», писал News.ru.