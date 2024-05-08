«Проект особого значения»: в поисках новых литературных талантов

Фото: Пресс-служба ГК «ЛитРес»

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Научно-технический центр АО «ЗАСЛОН» и платформа для digital-авторов Литрес Самиздат представляют третий сезон конкурса фантастических рассказов «Проект особого значения». Заявки на участие принимаются до 31 мая, а призовой фонд для победителей этого года составляет 1 900 000 рублей.

В этом году организаторы предложили новую специальную номинацию от АО «ЗАСЛОН», где участники могут продемонстрировать свое видение будущего, используя технологии компании-партнера. Победитель этой номинации получит не только денежный приз в размере 100 000 рублей, но и возможность погрузиться в мир инноваций и создать крупное произведение на основе своего рассказа с дальнейшей публикацией бумажной версии книги.

В жюри конкурса входят известные личности, такие как режиссер и сценарист Александр Богуславский, автор успешных фильмов «Выжить после» и «Сквозь время», Андрей Васильев, лидер по продажам среди digital-авторов Литрес в 2023 году, а также профессиональный диктор Александр Шаронов, чей голос знаком миллионам телезрителей и радиослушателей.

«Всего за три года "Проект особого значения" превратился в статусное мероприятие в сфере российской фантастики. Каждую весну сотни авторов идут на штурм этой высоты, в надежде на то, что в этот раз она им точно покорится. Что я на это могу сказать? Дорогу осилит идущий», — комментирует Андрей Васильев.

Темы для вдохновения в новом сезоне разнообразны: от фантастического детектива до киберпанка. Организаторы ожидают рекордного количества заявок и прогнозируют еще больший интерес.

«Проект особого значения» стал местом, где зарождаются новые идеи и таланты, а каждый участник имеет шанс прийти к литературному признанию. Первые 2 сезона литературного конкурса «Проект особого значения» прошли в 2022 и 2023 годах, финалы с торжественной церемонией награждения конкурса состоялись в Санкт-Петербурге.

Участвовать в конкурсе легко — разместите свой рассказ через Литрес Самиздат или озвучьте его в проекте Литрес Чтец. Подробности можно найти на официальном сайте.



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