Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что проект единого музейного квартала Ивана Айвазовского в Феодосии может быть готов к концу 2019 года.
Как планируется, к концу года будет готова проектная документация, а в будущем году удастся выйти на начало реставрационных и монтажных работ, — приводит ТАСС слова Мединского.
Министр отметил, что в итоге должна получиться лучшая художественная галерея Юга России. В частности, в музейный комплекс будут включены галереи, магазины, мастерские для художников-маринистов.
Айвазовский родился и умер в Феодосии. Его именем здесь названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник художнику.
Ранее News.ru писал, что на территории местного аэропорта намерены заняться популяризацией творчества Айвазовского. На площади перед терминалом обещали вскоре установить монумент и открыть большие общедоступные зоны с репродукциями его картин.