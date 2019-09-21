https://static.news.ru/photo/a6e7bae6-dc8a-11e9-8435-fa163e074e61_660.jpg Могила И. К. Айвазовского во дворе армянской церкви Сурб-Саркис в Феодосии Фото: Janmad/ru.wikipedia.org/wiki/Айвазовский_Иван_Константинович

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что проект единого музейного квартала Ивана Айвазовского в Феодосии может быть готов к концу 2019 года.

Как планируется, к концу года будет готова проектная документация, а в будущем году удастся выйти на начало реставрационных и монтажных работ, — приводит ТАСС слова Мединского.

Министр отметил, что в итоге должна получиться лучшая художественная галерея Юга России. В частности, в музейный комплекс будут включены галереи, магазины, мастерские для художников-маринистов.

Айвазовский родился и умер в Феодосии. Его именем здесь названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник художнику.

Ранее News.ru писал, что на территории местного аэропорта намерены заняться популяризацией творчества Айвазовского. На площади перед терминалом обещали вскоре установить монумент и открыть большие общедоступные зоны с репродукциями его картин.