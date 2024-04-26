Продюсер скрипача Казиника объяснил его участие в фестивале с Хаматовой Сын скрипача Казиника заявил, что выступления его отца отделены от политики

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Михаил Казиник

Советский и шведский скрипач Михаил Казиник примет участие в фестивале «Возраст счастья», который пройдет в Будве, поскольку его выступления отделены от политики, заявил в беседе с NEWS.ru его сын Борис Казиник, который является продюсером артиста. Как следует из афиши мероприятия, в нем также будут участвовать актриса Чулпан Хаматова, поэтесса Вера Полозкова и музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Михаил [Казиник] принимает участие в фестивале «Возраст счастья», который пройдет в Будве. Там будет выступать целая команда артистов, программа очень интересная. На протяжении многих лет у Михаила свои собственные выступления, которые полностью отделены от политики. Его канал смотрят во многих странах, независимо от политических взглядов. Смотрят люди из России, с Украины, из Израиля, арабские страны, — сказал Борис Казиник.

По словам продюсера, скрипач не делает политических высказываний и считает, что славянские народы, европейские культуры неразделимы. Как отметил сын музыканта, Михаил Казиник — один из немногих, кого слушают люди по обе стороны конфликта. Он добавил, что его знаменитый отец придерживается нейтралитета и пытается с помощью своего творчества примирить Россию и Украину.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что знаменитые в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины, исполнявшие такие хиты, как «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди», перечислят гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля с участием антироссийски настроенных артистов. Помимо Никитиных в мероприятии также были заявлены Хаматова, Полозкова и певица Манижа.