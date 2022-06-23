Продюсер Шатунова назвал причину его смерти Продюсер Кудряшов: Шатунов умер из-за обширного инфаркта

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Юрий Шатунов

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался из-за обширного инфаркта, сообщил его продюсер Аркадий Кудряшов журналистам телеканала «Звезда». Других подробностей кончины артиста он приводить не стал. Шатунов скончался в возрасте 48 лет.

Певец умер от обширного инфаркта, — сказано в сообщении.

Ранее ТАСС написал о том, что исполнитель умер в карете скорой помощи. Позже Telegram-канал «112» сообщил о том, что друзья певца привезли его в больницу села Растуново. Шатунов рассказал медикам об острой боли в районе груди. Врачи оказали ему первую помощь. Затем его перевезли в реанимацию центральной районной больницы (ЦРБ) из-за ухудшения физического состояния.

Из-за тяжести состояния медики решили транспортировать пациента в ЦРБ. Там певец находился в реанимации, спасти Шатунова не смогли, в 00.20 он скончался от острого инфаркта миокарда, — уточнили в Telegram-канале.

По данным «Московского Комсомольца», перед смертью певец успел произнести фразу: «У меня спазм».

Создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин удалил из соцсетей публикацию, в которой пытался отстоять свои права на творчество группы. Сделал он это после известия о смерти лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова.