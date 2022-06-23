Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался из-за обширного инфаркта, сообщил его продюсер Аркадий Кудряшов журналистам телеканала «Звезда». Других подробностей кончины артиста он приводить не стал. Шатунов скончался в возрасте 48 лет.
Певец умер от обширного инфаркта, — сказано в сообщении.
Ранее ТАСС написал о том, что исполнитель умер в карете скорой помощи. Позже Telegram-канал «112» сообщил о том, что друзья певца привезли его в больницу села Растуново. Шатунов рассказал медикам об острой боли в районе груди. Врачи оказали ему первую помощь. Затем его перевезли в реанимацию центральной районной больницы (ЦРБ) из-за ухудшения физического состояния.
Из-за тяжести состояния медики решили транспортировать пациента в ЦРБ. Там певец находился в реанимации, спасти Шатунова не смогли, в 00.20 он скончался от острого инфаркта миокарда, — уточнили в Telegram-канале.
По данным «Московского Комсомольца», перед смертью певец успел произнести фразу: «У меня спазм».
Создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин удалил из соцсетей публикацию, в которой пытался отстоять свои права на творчество группы. Сделал он это после известия о смерти лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова.
Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год