Продюсер объяснил, как сделать успешный российский аналог Евровидения Продюсер Рудченко призвал продумать концепцию российского аналога Евровидения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задумка российского аналога Евровидения назрела давно, но важно правильно реализовать концепцию музыкального конкурса, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, чтобы мероприятие стало успешным, необходимо обязательное продюсирование победителя, как это происходит на Евровидении, когда он отправляется в турне по континенту.

Идея неплохая, но меня больше волнует реализация. Кто будет стоять за этим проектом, кто будет генеральным продюсером, что получат победители? Если предлагаемый Эрнстом конкурс будет продуман в какой-то степени в плане продюсирования победителей, тогда это хорошая резонансная идея, которая действительно будет поддержана профессиональным сообществом и обществом в целом, и я думаю, конкурс пройдет на ура. Если идея будет опошлена и станет всего лишь осваиванием бюджета под эту идею, очень жаль, потому что в обществе назрел проект замещения Евровидения, — сказал Рудченко.

Он отметил, что вопросы об организации проекта возникают не просто так, потому что на сегодняшний день много различных региональных и федеральных музыкальных конкурсов. Рудченко рассказал, что большинство организуется за гранды, но при этом возникает ощущение «отчета ради отчета». Победители получают подарки, грамоты, и на этом заканчивается их судьба.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс «Интервидение» в следующем году и сделать его ежегодным. Он пригласил к участию все страны мира. По словам Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал эту идею. В то же время парламентарий отметил, что России нужно создавать не аналог Евровидения, а собственный уникальный конкурс. По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, идея «Интервидения» имеет право на существование, но на проведение мероприятия нужны очень большие деньги.