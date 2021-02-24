Продюсер «Норд-Оста» опроверг планы возрождения мюзикла

https://static.news.ru/photo/9c4d0740-76a7-11eb-865a-96000091f725_660.jpg Фото: nordost.ru

Поставленный в начале 2000-х годов по роману Вениамина Каверина «Два капитана» мюзикл «Норд-Ост» возрождать не будут. Об этом сообщил продюсер и гендиректор компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв.

Я нигде никому не говорил, что собираюсь возродить мюзикл «Норд-Ост», лишь сказал, что идея хорошая и правильная, потому что сам мюзикл хороший, ставший классикой, — заявил он РИА Новости.

По мнению Богачёва, если возрождать проект, то нужно создавать новую современную постановку, с новой творческой командой и новыми артистами, поскольку за 20 лет в мире изменились постановочные стандарты, технологии, оборудование.

Богачёв отметил, что он бы заинтересовался перезапуском мюзикла при условии «общественной поддержки постановки, востребованности самого мюзикла у массовой аудитории и продюсерской свободы, необходимой от авторов и правообладателей».

Дмитрий Богачёв был коммерческим директором мюзикла «Норд-Ост», представил на российском рынке индустрии развлечений бродвейскую модель проката. Ранее сообщалось, что он не исключил перезапуск мюзикла в России.

«Норд-Ост» стал нарицательным для теракта в театральном центре на Дубровке в Москве. 26 октября исполнилось 18 лет со дня штурма захваченного террористами Театрального центра. За три дня до этого во время мюзикла они взяли в заложники зрителей и актёров. При попытке освободить людей погибли, по официальным данным, 130 человек. По подсчётам общественной организации «Норд-Ост», было 174 жертвы.