Продюсер «Любэ» Матвиенко заявил, что Россия начала «выплывать вверх»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Матвиенко

TikTok-мышление россиян не позволяет им сосредоточиться надолго на той или иной теме, сообщил в беседе с NEWS.ru продюсер групп «Любэ» и «Иванушек International» Игорь Матвиенко на открытии цикла «Лекции со звездой» в Государственной библиотеке имени Ленина. Он пожаловался, что клиповый стиль проник в головы не только молодежи, но и взрослых людей, из-за чего «невозможно удержать внимание людей больше трех минут». По словам продюсера, «мы 30 лет дружным водопадом летели вниз, а сейчас каким-то чудом пытаемся выплывать вверх».

И молодежь, и взрослые люди сейчас подвержены этому вирусу. TikTok-мышление не дает им возможности сосредоточиться, невозможно удержать внимание больше трех минут, — сказал Матвиенко.

Также продюсер выразил недовольство общим уровнем современной популярной музыки в России. По мнению Матвиенко, ей не хватает глубины.

То, что мы сейчас видим, — творчество, в том числе поп-музыка, — оно двумерно. Плоское. Без глубины. Мы последние лет 30 дружным водопадом летели вниз и очень радовались материальным благам, тому, что в западных странах модным стало, как бы это мягче сказать, «родитель 1» и «родитель 2», — посетовал продюсер.

При этом он подчеркнул, что ему нравятся происходящие изменения в российском обществе, поскольку «сейчас каким-то чудом мы остановились и пытаемся из этого водопада потихонечку выплывать вверх».

Ранее стало известно, что певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сыграет роль князя Владимира в одноименной этноопере. Руководителем проекта станет Игорь Матвиенко, получивший грант от Президентского фонда культурных инициатив в размере 29 млн рублей. Постановка, основанная на «Повести временных лет», расскажет о Крещении Руси, собирании русских земель и других достижениях князя Владимира.