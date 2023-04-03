Продюсер Ирина Гурницкая: весь мир ждет русский балет и нашего Чайковского 22 апреля в Кремлевском дворце состоится концерт-посвящение Владимиру Высоцкому «Дороги Высоцкого», приуроченный к 85-летию со дня рождения поэта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Гурницкая

Ирина Гурницкая — продюсер концертных и театральных шоу, кинопродюсер, посвятившая более 20 лет продвижению российской культуры в США, Австралии, на Балканском полуострове и в других регионах мира. 22 апреля она представляет в Кремлевском дворце концерт-посвящение Владимиру Высоцкому «Дороги Высоцкого», который приурочен к 85-летию со дня рождения поэта. Гурницкая рассказала NEWS.ru о предстоящем концерте, а также о кинофестивале с участием российских деятелей в одной из арабских стран, незаконченном фильме о Куликовской битве и новой исполнительнице Амарии и ее юбилейной программе «Друг без друга нас нет».

«В США политика действительно пытается диктовать условия культуре»

— Когда Запад перестанет проводить акции отмены русской культуры? Вы много работали там. Какие у вас прогнозы на этот счет?

— У меня большое количество проектов было за рубежом — я занималась популяризацией русской культуры в Австралии, в США, в европейских странах. После присоединения Крыма к России начались проблемы, нас не пускали, например, в Австралию, два месяца не давали оркестру визы.

При этом публика — и до присоединения Крыма, и после — русских артистов всегда очень хорошо принимала. В том числе в Америке, где мы делали фестиваль нашей культуры «Матрешка» — в Нью-Йорке, в Филадельфии. Всюду полные залы! В 2015 году мы представляли Россию в Австралии с концертом произведений русских композиторов в исполнении оркестра. Объездили мы тогда более 80 стран, и везде был грандиозный успех.

Могу с уверенностью сказать, что зритель в Америке, Австралии, Европе ждет наш русский балет, ждут нашего Чайковского. Наш Чехов переведен на все языки мира, систему Станиславского изучают во всем мире — все эти прецеденты невозможно оспорить. Но в США политика действительно пытается диктовать свои условия. Один из моих проектов особенно серьезно пострадал.

— Каким образом?

— Я как продюсер находилась в подготовительном периоде полнометражного фильма «Дмитрий Донской. Куликовская битва». Фильм века, я считаю! Я предложила снять данную картину Алику Сахарову — американскому оператору и режиссеру. Ему этот материал был крайне важен и интересен, так как он имеет большую практику в съемках батальных сцен. Он известен по таким громким картинам, как «Игра престолов», «Карточный домик», «Клан Сопрано», «Ведьмак».

Фото: Личный архив Ирина Гурницкая с американским режиссёром Аликом Сахаровым

Он вообще наш соотечественник, из Советского Союза. Вырос в Узбекистане, тогда еще республике СССР. После страшного землетрясения там его семья переехала в Москву, а затем эмигрировала в Штаты. Алик вырос в любви к России, даже свое 60-летие несколько лет назад отметил в Москве — для студентов дал потрясающий мастер-класс.

И он был готов дать согласие работать над нашим проектом о Куликовской битве, но из-за отношений между нашими государствами сейчас Алик не может приехать в Россию. Я полагаю, что ситуация в целом изменится после выборов в США. Надо переждать, набраться терпения. Просто пережить. Просто время такое.

Как изменился российский зритель после начала СВО

— Чувствуете ли вы изменения отношения российских зрителей к искусству?

— Я вижу изменения отношения зрителя к себе самому. Он задумался. Раньше в Пакистане, Израиле или где-то еще происходили боевые действия, далеко. Мы об этом не думали. А теперь вооруженный конфликт рядом происходит. И начинает человек задумываться о многом, ищет ответы, приходя в том числе на мероприятия и концерты — за поиском какого-то внутреннего откровения. Чаще стали ходить в театр.

— Как относитесь к тому, что некоторые артисты, в том числе именитые, уехали из России?

— Никак не отношусь. Захотели — уехали. Эти уехали — другие придут, для других места освободились. Чей-то единичный отъезд никак не повлиял на российскую культуру и зрителя. Более того, могу сказать, что появляются новые имена. На мой взгляд, искреннее творчество будет актуально всегда и сегодня особенно!

Я сама сторонник авторского кино, люблю Тарковского. Самый любимый фильм — «Андрей Рублев». Я люблю ту эпоху. В 90-е мы всей страной заразились голливудским кинематографом, попытались аккумулировать его в России. Очень много клипового кино создалось. Я считаю, что надо возвратиться к прежнему кинематографу — хотя и с учетом новых возможностей, в том числе технических, визуальных. Но к идеям и смыслам советского кинематографа следует вернуться.

Фото: «Мосфильм» Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Сейчас сняты маски, внутри открыты сердца. Ценности меняются у человечества — не только геополитические территории.

Всегда в такие времена мы обращаемся к истокам. Когда этажи дома — аллегорично скажем — разрушены, но фундамент-то остается, и можно надстроить новые этажи. Всё новое — это хорошо забытое старое, вот эта параллель сейчас будет работать и в театре, и в кинематографе. Я считаю, что каждый человек и всё наше общество должны ответить себе на вопрос «кто я?».

Как родилась идея проекта к юбилею Владимира Высоцкого

— Большой концерт в Кремле, который пройдет уже в апреле и к созданию которого вы имеете самое непосредственное отношение как продюсер, посвящен 85-летию Владимира Высоцкого. Это тоже возвращение к истокам?

— И да, и нет. Когда я была маленькой девчонкой, родители на катушечном магнитофоне крутили песни Высоцкого. И его строки навсегда отложились в моем сердце. В этом смысле можно назвать возвращением к истокам. Но я от Высоцкого и не уходила, «мой Высоцкий» всегда со мной. У каждого свой Высоцкий. При разном настроении он по-разному звучит в сердце.

— Как родилась идея программы «Дороги Высоцкого»?

— Ее придумал Александр Домогаров, который также очень любит Высоцкого. Предложил мне подключиться в качестве продюсера. 12 городов объездили, программа пользовалась огромным успехом у зрителей. В год 80-летия Высоцкого я набралась позитивной наглости и позвонила его сыну Никите Владимировичу, с которым раньше не была знакома. Предложила сделать большой концерт. Он ответил после некоторой паузы: «Ну... давайте попробуем». И мы это сделали — огромный концерт на 7 тысяч (!) зрителей в «Лужниках» «Высоцкий-80. Я жив! Снимите черные повязки». Александр Домогаров выступил художественным руководителем, блестяще справился с этой задачей.

В этом году мы расширили программу. Впервые будут представлены уникальные кадры Владимира Высоцкого из домашнего архива, с киностудии «Мосфильм». Каждая песня сопровождается мультимедийной проекцией, собранной из всевозможных съемок-хроник. Никита Высоцкий читает стихи отца — у них невероятно похожи голоса. Ведет концерт Александр Домогаров. По формату это честный диалог со зрителем. С возможностью донести суть поэзии Высоцкого с помощью также рассказов и музыкального исполнения.

Фото: Vladimir Mekler/Global Look Press Владимир Высоцкий

Певица Амария исполняет песню «Бокал». Когда-то эту песню пела Алла Пугачева, сегодня со сцены Кремлевского дворца мы услышим эту песню в новом, оригинальном исполнении от Амарии. Также она исполнит песню «Я несла свою беду». Эту песню Высоцкий посвятил Марине Влади. Я думаю, что в значительной степени эта песня посвящена и Людмиле Абрамовой, изумительной советской актрисе — маме двоих его сыновей.

Так что каждое выступление этой певицы — это целый театр. Рекомендую послушать. Амария — это явление. Ее музыка и ее тексты открывают сердца многих.

— 18 апреля в культурном центре «ЗИЛ» состоится концерт Амарии «Друг без друга нас нет», где вы выступаете креативным продюсером. Что ждет зрителей?

— Это юбилейный концерт. ЗИЛ — историческая площадка, на которой, к слову, выступал в том числе и сам Высоцкий в 70-х годах. Это будет программа с элементами шоу, причем не только в сопровождении своей одноименной музыкально-инструментальной группы, но и в симфоническом сопровождении.

Фото: Личный архив Ирина Гурницкая с певицей Амарией

Помимо подготовки к этому концерту у Амарии совсем недавно состоялась премьера программы «Воины света» совместно с оркестром национальной гвардии РФ. Это, в первую очередь, патриотические и военные песни, всю информацию об этих концертах можно посмотреть на сайте певицы.

— Есть мнение, что сейчас не время развлекательных мероприятий и шоу. Вы согласны с этим?

— Не соглашусь. Давайте вспомним даже Великую Отечественную войну. Клавдия Шульженко, Нина Русланова и многие другие замечательные артисты того поколения выступали, в том числе на передовой, поднимая патриотический дух военных, а в городах поднимая дух гражданских. Как можно без искусства прожить, я не представляю.

А заканчивая тему с «отменой русской культуры» на Западе, скажу вам, что уже в этом году запланирован международный кинофестиваль с арабскими партнерами в Арабских Эмиратах.

Фото: Личный архив Ирина Гурницкая

— То есть российские политики сменили вектор с западных партнеров на восточных — и в культуре то же самое?

— Мы планируем, что кинофестиваль станет культурной зоной, в которой смогут встретиться кинематографисты всех стран вне интересов политики.