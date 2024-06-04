Продюсер предрек безрадостное будущее внуку Пугачевой в США Продюсер Дворцов уверен, что статус Пугачевой не поможет ее внуку в США

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков не добьется в США таких же успехов, как в России, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru продюсер и концертный директор Сергей Дворцов. Как считает собеседник, сын Кристины Орбакайте надеялся, что статус бабушки поможет ему построить карьеру и в Штатах. Дворцов уверен, что за границей имя Примадонны никак не повлияет на контракты Преснякова-младшего.

Он надеялся на то, что у него есть статус бабушки, все-таки она Пугачева, и думал, что когда он приедет [в США], обоснуется, у него будет новый старт, новая карьера, большие деньги, многочисленные контракты, концерты и тому подобное, то есть все, что он имел в России, у него будет там. Но такого не будет, с уверенностью могу сказать, — отметил Дворцов.

В конце сентября 2022 года Пресняков покинул Россию. Сейчас он живет вместе с женой Аленой Красновой в США. Там внук Пугачевой создал новый коллектив Neonica Project и вместо тяжелой рок-музыки, которую писал в РФ, решил перепевать известные российские хиты 2000-х.

Ранее стало известно, что Пресняков тайно возвращался на родину. Как выяснили журналисты, сын Орбакайте прилетал в Россию, чтобы продать трехэтажный коттедж Пугачевой на Истре. Как считает вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов, у внука Примадонны ничего не получится, так как эта дача — неликвидный объект, поэтому покупатели и не находятся.