Продолжатель славных традиций: Александр Рукавишников отмечает 70-летие

2 октября скульптору, народному художнику России, действительному члену Российской академии художеств, профессору Александру Рукавишникову исполняется 70 лет. Работы мастера хранятся в собраниях Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, музея Людвига, а также в частных и корпоративных коллекциях.
Он является представителем целой династии — скульпторами были его отец Иулиан Рукавишников, мать Ангелина Филиппова, а также дед Митрофан Рукавишников.
В 1974 году Александр был принят в Союз художников СССР. Рукавишников стал известен широкой публике после создания памятника Владимиру Высоцкому, установленного в 1985 году на Ваганьковском кладбище. За эту и другие работы скульптора наградили серебряной медалью Академии художеств СССР. Он также был удостоен серебряной медали Французской академии искусств за скульптуру «Джон Леннон».
Среди наиболее известных работ Рукавишникова — памятники Александру II, Фёдору Достоевскому, Льву Яшину, Юрию Никулину, Михаилу Шолохову, Мстиславу Ростроповичу, Сергею Михалкову, Константину Рокоссовскому и другим деятелям.
Рукавишников участвует во всероссийских и международных художественных выставках. Его персональные экспозиции проходили в Центральном доме художника, в залах Российской академии художеств в Москве, в Галерее Дилеманна (Бельгия) и в других музеях.
Лучшие кадры мастера и его работ — в фотогалерее NEWS.ru.
Скульптура древнеримского гладиатора высотой 24,5 метра, установленная перед стадионом «Спартак» в Тушино
twitter.com/otkritiearena
Скульптор Александр Рукавишников во время предпоказа своей выставки в Новой Третьяковке
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Памятник Юрию Владимировичу Никулину в Москве у цирка на Цветном бульваре
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка художника Александра Рукавишникова «2000 лет война. Эпизод I» в Музее Москвы
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Предпоказ выставки «Скульптор Александр Рукавишников» в Новой Третьяковке
Сергей Киселев/АГН «Москва»
facebook.com/pg/Мастерская-Александра-Рукавишникова
Памятник писателю Антону Чехову
АГН «Москва»
facebook.com/pg/Мастерская-Александра-Рукавишникова
Памятник Коровьеву и Бегемоту возле входа в «Булгаковский дом»
russobalt.org
Памятник Фёдору Михайловичу Достоевскому у Государственной библиотеки им. В. И. Ленина
NEWS.ru
Арт-пространство «Рукав» — мастерская народного художника РФ Александра Рукавишникова по обучению скульптуре, рисунку, живописи
Софья Сандурская/АГН «Москва»
facebook.com/pg/Мастерская-Александра-Рукавишникова
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