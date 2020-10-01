Продолжатель славных традиций: Александр Рукавишников отмечает 70-летие

2 октября скульптору, народному художнику России, действительному члену Российской академии художеств, профессору Александру Рукавишникову исполняется 70 лет. Работы мастера хранятся в собраниях Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, музея Людвига, а также в частных и корпоративных коллекциях.

Он является представителем целой династии — скульпторами были его отец Иулиан Рукавишников, мать Ангелина Филиппова, а также дед Митрофан Рукавишников.

В 1974 году Александр был принят в Союз художников СССР. Рукавишников стал известен широкой публике после создания памятника Владимиру Высоцкому, установленного в 1985 году на Ваганьковском кладбище. За эту и другие работы скульптора наградили серебряной медалью Академии художеств СССР. Он также был удостоен серебряной медали Французской академии искусств за скульптуру «Джон Леннон».

Среди наиболее известных работ Рукавишникова — памятники Александру II, Фёдору Достоевскому, Льву Яшину, Юрию Никулину, Михаилу Шолохову, Мстиславу Ростроповичу, Сергею Михалкову, Константину Рокоссовскому и другим деятелям.

Рукавишников участвует во всероссийских и международных художественных выставках. Его персональные экспозиции проходили в Центральном доме художника, в залах Российской академии художеств в Москве, в Галерее Дилеманна (Бельгия) и в других музеях.

Лучшие кадры мастера и его работ — в фотогалерее NEWS.ru.