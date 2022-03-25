Пробуждение жизни: «Новая красивая выставка. Весна» открылась в Москве

В Москве 25 марта стартовала «Новая красивая выставка. Весна» — продолжение проекта, проходившего в «Зарядье» перед новогодними праздниками. В весенней редакции акцент смещён на пробуждение жизни, природы, преобладают яркие цвета и чистая красота. Выставка объединяет живопись, скульптуру, инсталляции, кинетические объекты и NFT. До 10 мая зрители увидят работы крупных российских художников. Как наступает весна в искусстве — в галерее NEWS.ru.
Люся Воронова. "Финское лето". 2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Андрей Шкарин и Мария Ефимова. "Мой сад"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Дрозд. "Не смотри, это не вкусно". 2020
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Повзнер. "Девочка с котом". 2002
Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Роман Ермаков. "Живые скульптуры". 2011-2017
Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Повзнер. "Без названия"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евфросина. "Башня из кварков"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»
Сергей Булкин/NEWS.ru