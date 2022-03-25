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Пробуждение жизни: «Новая красивая выставка. Весна» открылась в Москве
Культура

Пробуждение жизни: «Новая красивая выставка. Весна» открылась в Москве

19:03, 25 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве 25 марта стартовала «Новая красивая выставка. Весна» — продолжение проекта, проходившего в «Зарядье» перед новогодними праздниками. В весенней редакции акцент смещён на пробуждение жизни, природы, преобладают яркие цвета и чистая красота. Выставка объединяет живопись, скульптуру, инсталляции, кинетические объекты и NFT. До 10 мая зрители увидят работы крупных российских художников. Как наступает весна в искусстве — в галерее NEWS.ru.

Люся Воронова. "Финское лето". 2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Шкарин и Мария Ефимова. "Мой сад"

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Дрозд. "Не смотри, это не вкусно". 2020

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Повзнер. "Девочка с котом". 2002

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Ермаков. "Живые скульптуры". 2011-2017

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Повзнер. "Без названия"

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евфросина. "Башня из кварков"

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённая выставка «Новая красивая выставка. Весна» открылась в «Зарядье»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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