Пробуждение жизни: «Новая красивая выставка. Весна» открылась в Москве

В столичном музее AZ работает выставка «Я люблю Зверева», посвящённая 90-летию художника Анатолия Зверева (1931–1986). В шести частных коллекциях кураторы отобрали около 140 живописных и графических работ, большая часть из которых никогда не выставлялась прежде. Увидеть экспонаты можно до 29 мая.

В столичном музее AZ работает выставка «Я люблю Зверева», посвящённая 90-летию художника Анатолия Зверева (1931–1986). В шести частных коллекциях кураторы отобрали около 140 живописных и графических работ, большая часть из...