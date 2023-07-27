«Пробивало до сердца»: Анохина назвала лучшую роль Дробышевой Актриса Анохина назвала роль Эдит Пиаф лучшей работой Дробышевой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ольга Анохина

Народная артистка РСФСР Нина Дробышева считалась одной из самых знаковых фигур в театре имени Моссовета, рассказала NEWS.ru актриса Ольга Анохина. По ее мнению, роль Эдит Пиаф в одноименном спектакле является лучшей работой Дробышевой.

Мне повезло видеть ее лучшие работы, особенно роль Эдит Пиаф в одноименном спектакле Бориса Щедрина. Пробивало до самого сердца. Эти впечатления остались на всю жизнь, — заявила Анохина.

Она подчеркнула, что Дробышева была изумительной женщиной, очень сильным человеком, перенесшим множество жизненных невзгод, о которых никогда не говорила.

Для нее искусство всегда было на первом плане. Всегда элегантная, подтянутая, собранная, очень требовательно относилась к роли и партнеру. Я видела ее и серьезной, и сердитой, и в гневе, когда ей не нравился материал. Было всякое. Она была человек предельной честности. Мы все невероятно скорбим, потому что такие люди штучные, — добавила Анохина.

Дробышева ушла из жизни 27 июля на 85-м году жизни. Причина смерти артистки не называется. Дробышева работала в театре имени Моссовета с 1962 года. В послужном списке актрисы значатся работы в более чем 20 советских и российских фильмах. Театр имени Моссовета выразил соболезнования родным и близким актрисы.