Признался в любви к Киеву, но снимается в РФ: где сейчас актер Кирилл Кяро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кирилл Кяро

Актер Кирилл Кяро продолжает творческую деятельность. Какие фильмы с его участием выйдут в скором времени, что известно о его личной жизни и позиции по спецоперации?

Чем известен Кяро

Кирилл Кяро родился 24 февраля 1975 года в Таллине. Во время учебы в школе он посещал театральную студию при таллинском Русском театре.

После окончания школы Кяро поехал в Москву, где поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем два года служил в труппе Московского драматического театра.

В 1999 году он вернулся на родину и устроился на работу в Русский театр Эстонии в Таллине. В 2002 году Кяро дебютировал в эстонской короткометражке «Избавление».

Первой большой ролью артиста стала работа в сериале «Убойная сила — 6», который вышел в 2005 году. После этого Кяро вернулся в Москву.

Актер снимался в картинах «Девочки», «Ликвидация», «Чемпион», «Наследство», «Маргоша», «Журов», «Терминал», «Раскрутка», «Борис Годунов», «Лекции для домохозяек», «Нюхач», «Все будет хорошо», «Мужские каникулы», «Родина», «Что и требовалось доказать», «Научи меня жить», «Живой», «Лучше, чем люди», «Эпидемия», «Расплата», «Эпидемия. Вонгозеро», «Зови меня Дрозд», «Спроси Марту», «Иваново счастье», «Инсомния», «Герой», «Грозный папа», «Далекие близкие», «Право на свободу» и других.

Всего в его фильмографии более 140 работ.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Кирилл Кяро

Что известно о личной жизни Кяро

Кирилл Кяро полгода был женат на Анастасии Медведевой, с которой он познакомился в театральном институте.

Спустя время после развода Кяро начал встречаться с Юлией Друзь, работавшей в пиар-агентстве Русского театра в Эстонии. Когда актер второй раз уехал в Москву, она отправилась за ним. В Москве избранница Кяро стала заниматься фотографией и изготовлением авторских изделий из керамики.

В 2018 году у Кяро и Друзь родилась дочь Мира, но пара до сих пор не зарегистрировала отношения официально.

Что Кяро говорил о спецоперации

Спецоперация началась 24 февраля— в день рождения Кирилла Кяро. Спустя несколько дней артист опубликовал в соцсетях пост, в котором признался в любви к Киеву.

«То, что сейчас происходит, не укладывается в голове. Чем бы ты ни занимался, где бы ты ни был, все равно в мыслях там, где родственники, друзья и коллеги. Они все понимают и верят, что это не моя „спецоперация“, но им от этого не легче. Нас связывало другое — наше общее дело, наше творчество, мы верили, что делаем что-то, что мир сделает лучше. Киев, город который я очень люблю! Город, в котором я был счастлив! Сейчас превращается в руины не только этот город, не только экономика и благополучная, счастливая жизнь двух этих дорогих мне когда-то братских стран, но и наше будущее!» ― написал он, добавив хэштег #ЗаМир.

При этом Кяро заявлял, что не собирается уезжать из России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кирилл Кяро

Что Кяро говорил о Михалкове

В 2023 году Кирилл Кяро заявил, что не хотел бы работать с народным артистом РСФСР Никитой Михалковым, поскольку «между ними пропасть». Также он пренебрежительно отозвался о народном артисте РФ Карене Шахназарове.

В ответ Михалков сообщил, что не знал о существовании Кяро.

«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», — ответил деятель искусства.

После этого актер опроверг собственные слова и объяснил, что журналисты его неправильно поняли.

«Я очень люблю фильмы Никиты Сергеевича и Карена Георгиевича. И, как многие актеры, мечтал сниматься у них в кино. Но сейчас они уже так далеко и высоко, что я не верю в такую возможность. Так как, на мой взгляд, отношения артиста и режиссера в процессе съемок должны быть крайне доверительными. Но где они — и где я», — оправдался Кяро.

Чем сейчас занимается Кяро

Кирилл Кяро продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Подсолнух», «Правда», «Синдром», «У людей так бывает», «Цербер», «Диагноз „Везучая“», «Ненормальная» и «Блеск».

В скором времени также должны выйти проекты «Челюскин. Первые», «Обе две», «Наступит лето», «Мужчина и женщина», «Юг», «Берлинская жара», «Жвачка», «Гипнозис», «Как приручить лесу», «Павел. Первый и последний», «Что-то положительное» и «Чучело».

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