«Признали своим»: депутат об исключении Галкина из черного списка Украины Депутат Соловьев об исключении Галкина из черного списка Украины: признали своим

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Украина, исключив российского артиста и телеведущего Максима Галкина из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, показала, что признала его своим и дала добро на новые негативные высказывания в адрес России, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. По его словам, после высказываний шоумена его юмор будут воспринимать как идиотизм.

Они его признали своим. Это подтверждение того, что никаких сомнений по поводу его высказываний о спецоперации и все последующие высказывания против России «высоко оценены» украинской стороной. Вот они ему и дают такой зеленый свет на продолжение негативной работы. Вот он в воздухе переобулся и продолжает негативно высказываться о своей родине, которая дала ему всё — имя, репутацию, любовь зрителей, возможность финансово состояться. Всё это перечеркнуто ради мифической пацифисткой направленности. Специальная военная операция призвана спасть русский мир, избавить от фашизма. Все здравомыслящие люди это поняли, почему этого не понял Галкин? — задался вопросом спикер.

По его словам, люди потеряют интерес к Галкину и забудут про него.

Его юмор уже никому не будет интересен, а будет восприниматься как идиотизм, — подытожил политик разговоре с NEWS.ru.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского артиста и телеведущего Максима Галкина из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. На данный момент в черном списке числятся 209 человек.

Галкин был включен в перечень 3 ноября 2021 года по представлению Службы безопасности Украины.