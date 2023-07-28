Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина продали за рекордную сумму Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина ушло с молотка за рекордные 26 млн рублей

Фото: shutterstock.com

Издание романа в стихах «Евгений Онегин», вышедшее при жизни русского поэта Александра Пушкина, продали на аукционе за 26 млн рублей, сообщили «Интерфаксу» в аукционном доме «Литфонд». Книга стала самым дорогим прижизненным изданием русских классиков, проданным на отечественных торгах.

Редчайший экземпляр романа «Евгений Онегин», вышедший при жизни Александра Пушкина, продан за 26 млн рублей. <...> Теперь Пушкин поставил новый рекорд, — сообщил руководитель аукционного дома Сергей Бурмистров.

21 июля сообщалось, что первое издание «Евгения Онегина» и первое собрание всех поэм Пушкина было выставлено на торги. Стартовая стоимость книги в роскошном родном марокеновом переплете составляла 12 млн рублей.

Ранее с аукциона было продано письмо, отправленное с «Титаника» уругвайским пассажиром. Стоимость конверта оценили в $12 000. Написанное на фирменном бланке компании «Уайт Стар Лайн» с водяным знаком письмо состоит из двух страниц с пятнами влаги. Автор отправил его из Ирландии своему брату 11 апреля 1912 года. В нем он пишет, что хочет поехать на «Титанике» в Северную Америку.