Приёмный сын «радистки Кэт» Градовой рассказал о встрече с родной матерью

https://static.news.ru/photo/59fc95a8-76fd-11eb-b297-96000091f725_660.jpg Екатерина Градова Фото: Скрин с видео

Приёмный сын Екатерины Градовой Алексей Суховерков рассказал о встрече с родной матерью. Семья актрисы забрала мальчика из детдома в начале 90-х.

От меня никогда не скрывали, что я приёмный. Я всегда знал, что у меня есть биологическая мать, — рассказал сын «радистки Кэт» в интервью программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» .

По словам Алексея, он рос в прекрасной семье, актриса и её муж любили его. Родная мать Суховеркова объявилась внезапно, когда он учился в школе в средних классах.

Она сама нашла меня. Пришла ко мне в школу прямо на уроках, сказала: «Здравствуя, я твоя мама», — рассказал Алексей.

Но поскольку подросток знал о её существовании, то для него это не было ни шоком, ни ударом. Оказалось, что у него есть старшие братья. В биологическую семью Алексей так и не вернулся. Сейчас он взрослый мужчина и работает шеф-поваром в одном их подмосковных ресторанов. На родную мать зла Суховерков не держит, а вот приёмную обожал и ставил за её здоровье свечки в церкви.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приёмный сын «радистки Кэт» Екатерины Градовой Алексей Суховерков впервые ответил на вопросы о смерти матери. Он сообщил, что родственники актрисы не готовы сейчас общаться с журналистами, и попросил не надоедать ему расспросами.