Приёмный сын Джигарханяна заявил права на наследство

https://static.news.ru/photo/0dfd2bd4-412b-11eb-8eeb-fa163e074e61_660.jpg Степан Джигарханян Фото: Джигарханян Степан/facebook.com

Приёмный сын покойного актёра Армена Джигарханяна Степан открыл дело о наследстве. Мужчина является единственным наследником народного артиста СССР, так как тот не оставил завещания.

Степан — единственный наследник, который открыл дело о наследстве. Уже к лету следующего года ему будут выданы документы на наследство, — рассказал ТАСС источник из окружения актёра.

Стоит отметить, что изначально Джигарханян составил завещание в пользу его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако после развода артист принял решение отменить документ.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил от участия в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что сын Джигарханяна признался, что отец вспомнил бывшую жену пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую лишь однажды. В этот момент, по словам Степана, они с Арменом Борисовичем смотрели программу о морских паразитах.