Приёмный сын Джигарханяна опубликовал последнее фото артиста

https://static.news.ru/photo/b0d56b5e-27d7-11eb-b211-fa163e074e61_660.jpg Степан Джигарханян Фото: instagram.com/st_jigar

Пасынок Армена Джигарханяна Степан поделился одной из последних фотографий выдающегося актёра. Народный артист СССР скончался утром в субботу, 14 ноября.

Джигарханян находился в больнице из-за обострения хронических заболеваний. На фото, которое Степан опубликовал в Instagram, актёр запечатлён вместе со своей второй женой Татьяной Власовой.

Незадолго до последней госпитализации, — гласит подпись к фотографии.

instagram.com/st_jigar

Армен Борисович скончался на 86-м году жизни. 3 октября он нашёл в себе силы приехать в свой театр, чтобы отпраздновать юбилей. Он появился перед гостями в инвалидном кресле. Видя его состояние, многие не могли сдержать слёз.

Прощание с Арменом Джигарханяном состоится в его театре во вторник, 17 ноября, и пройдёт с 12:00 до 14:00. Оно будет открытым, проститься с любимым артистом смогут все желающие. Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище.

Ранее NEWS.ru писал о совпадении, которое Степан Джигарханян усмотрел в смерти своего отца. В момент, когда он узнал трагическую новость, мужчина находился в США, где по местному времени была ещё пятница, 13 ноября.