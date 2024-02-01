Пристыдили вдову: что за скандал из-за могилы Этуша, с кого требуют миллион

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Владимир Этуш и его жена Елена, 2008 год

Из-за могилы народного артиста СССР Владимира Этуша разгорелся нешуточный скандал. За что вдова актера Елена подала в суд на Дениса Сорокина и компанию «ТВ Центр» и за что требует миллион рублей?

Что за скандал с могилой Этуша

На телеканале «ТВ Центр» вышла программа «Хватит слухов!», один из сюжетов которой имел название «Последняя любовь Этуша!». Опрошенные журналистами эксперты положительно высказались о вдове актера. Аналогичную позицию занял и Сорокин, однако отметил, что могила народного артиста находится в удручающем состоянии. В этой связи он посоветовал Елене чаще бывать на кладбище у супруга.

«Ему просто повезло с Леной, потому что она с него пылинки сдувала. Такую заботу, мне кажется, он ни от одной из своих жен и возлюбленных не ощущал. Единственное, конечно, Лене нужно почаще бывать на кладбище у мужа, потому что могила находится в ужасном состоянии», — сказал Сорокин.

Параллельно с его словами демонстрировались кадры с могилы Этуша: артиста, следуя его последней воле, похоронили в семейной могиле в старой части Новодевичьего кладбища. На видео памятник и участок припорошены снегом, под которым лежат сухие цветы.

На кого и за что вдова Этуша подала в суд

Этуш подала в суд на Сорокина и компанию «ТВ Центр». Согласно исковому заявлению о защите чести, достоинства и деловой репутации, вдова актера требует миллион рублей в качестве компенсации и еще 190 тысяч рублей за судебные издержки. Как пишет KP.RU, первое заседание назначено на 7 февраля.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Вдова артиста Владимира Этуша Елена на церемонии открытия памятника Владимиру Этушу на Новодевичьем кладбище

На сторону Сорокина встала адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. Правозащитница пристыдила вдову за попытку «разрешить эту ситуацию иным путем и не без выгоды для себя».

«Казалось бы, глас народа — глас божий, поблагодарить бы за внимание, в том числе к месту погребения актера, обеспечить уход за могилой и своевременную ее уборку... Однако, нет», — сказала юрист Сорокина.

Вербицкая-Линник обратила внимание, что предмет иска построен на «психологическом исследовании», которое Этуш заказала в негосударственном «независимом экспертно-консультационном центре». Согласно заключению специалиста Е. Г. Чернышевой, женщина «в результате выхода телесюжета имеет образ человека, ищущего выгоду».

«Согласно исследованию выходит, что вдова актера не уважает культурные и религиозные традиции, в частности традицию православной веры навещать могилы умерших людей и содержать эти могилы в порядке. Результаты данного заключения, где сама истец показана, мягко говоря, в черном свете, представители госпожи Этуш отнесли в суд», — объяснила адвокат.

Получивший иск Сорокин сообщил, что заявленное Этуш повергло его в шок. Шоумен опубликовал в своих социальных сетях подробный комментарий с фотографиями и риторическими вопросами об обвинениях в его адрес. Адвокат мужчины подчеркнула, что оценочное суждение ее клиента относится к засыпанной снегом могиле и никак при этом не квалифицирует личные качества вдовы народного артиста.

«Бывают случаи, когда истцы, пытаясь заработать на громком имени ушедшего родственника или мужа, „высасывают“ обвинения из пальца. Но чтобы на себя наговаривали сами и за свой счет — с таким, если честно, мы встречаемся не часто», — добавила Вербицкая-Линник, посоветовав Этуш обратиться с претензиями к лицу, которое выполнило ее «психологическое исследование».

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