Пришедшие проститься с Зурабом Церетели массово несут его любимые цветы Желающие проститься с Церетели в Москве несут его любимые цветы — подсолнухи

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Люди, приходящие на церемонию прощания со скульптором президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели массово несут подсолнухи, передает корреспондент NEWS.ru. Это любимый цветок художника, к образу которого он часто обращался в своем творчестве.

В 2023 году Российская академия художеств организовала персональную выставку Зураба Церетели под названием «Радость жизни». Экспозиция содержала 56 работ автора: 33 живописных полотна, 21 объемную эмаль и две скульптуры. Большая часть картин была посвящена образу подсолнуха.

Ранее близкий друг Церетели Владимир Владимирович заявил, что скульптор отличался трудолюбием и дружил с людьми разных поколений. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что художник очень тяжело переживал критику в свой адрес. При этом скульптор продолжал упорно работать даже в последние годы своей жизни, добавил он.

До этого искусствовед вице-президент РАХ Андрей Золотов заявил, что Церетели был гениальным человеком, который воплощал собой закон жизни и творчества. По его словам, исключительность скульптора проявлялась в его делах и отношении к людям.

О смерти Церетели стало известно 22 апреля. Художник умер на 92-м году жизни. Смерть наступила в кругу семьи после продолжительной болезни.

Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. Он окончил факультет изобразительного искусства Тбилисской академии художеств, затем обучался во Франции. Скульптуры Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы, памятник «Слеза скорби» в США. Церетели с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств.