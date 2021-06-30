Принцы Уильям и Гарри на личной встрече вновь попытаются примириться

Принцы Уильям и Гарри проведут личную встречу после открытия памятника принцессе Диане, чтобы решить все разногласия, связанные с расколом в королевской семье, передаёт Daily Mail. После ссоры на похоронах принца Филиппа в примирение братьев уже никто не верил.

По данным издания, Уильям и Гарри поговорят наедине после открытия статуи 1 июля. Эту встречу называли главным шансом для примирения братьев. Напомним, что после переезда Гарри в США и нескольких скандальных интервью атмосфера в королевской семье накалилась.

Ситуацию усугубила ссора на похоронах. Британский историк Роберт Лейси рассказал, что перед камерами принцы держали себя в руках, однако около часовни Святого Георгия братья начали ругаться. Было видно, что они всерьёз злы друг на друга и их гнев уже давно «стал невероятно глубоким». После произошедшего никто уже и не надеялся на удачный исход визита Гарри в родную страну.

По словам историков, никто и сейчас не верит в откровенный разговор между Уильямом и Гарри. В частности, Роберт Лейси полагает, что Уильям и Кейт Миддлтон опасаются слива информации в СМИ.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сказали друзьям, что они не видят смысла разговаривать с Гарри, потому что любой разговор по существу мгновенно дойдёт до Меган и будет слит через Опру или другое щупальце сети Сассексов, — заметил историк.

Ранее сообщалось, что первенца принца Гарри и Меган Маркл лишат высшего титула. Такое решение принял сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз. Он занимает первое место в очереди на британский престол.