Принц Гарри вдохновил жену на написание книги

https://static.news.ru/photo/fc243c38-acf3-11eb-8bff-96000091f725_660.jpg Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

В июне в свет выйдет книга Меган Маркл «Скамейка» на написание которой её вдохновил муж — принц Гарри. Об этом со ссылкой на пресс-службу издателя произведения сообщает агентство Reuters.

Книга позиционируется как детское произведение, речь в ней идёт о взаимоотношении отца и сына. По словам самой Маркл, почвой для «Скамейки» стало стихотворение, которое она написала мужу после рождения у них сына Арчи. Помимо прочего писательница также озвучит произведение для аудиоформата.

В Британии книга поступит в продажу 8 июня.

Ранее NEWS.ru писал о том, что брат Гарри — принц Уильям — злится на Маркл из-за её интервью американской ведущей Опре Уинфри.