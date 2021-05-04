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Принц Гарри вдохновил жену на написание книги

19:12, 04 мая 2021
Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

В июне в свет выйдет книга Меган Маркл «Скамейка» на написание которой её вдохновил муж — принц Гарри. Об этом со ссылкой на пресс-службу издателя произведения сообщает агентство Reuters.

Книга позиционируется как детское произведение, речь в ней идёт о взаимоотношении отца и сына. По словам самой Маркл, почвой для «Скамейки» стало стихотворение, которое она написала мужу после рождения у них сына Арчи. Помимо прочего писательница также озвучит произведение для аудиоформата.

В Британии книга поступит в продажу 8 июня.

Ранее NEWS.ru писал о том, что брат Гарри — принц Уильям — злится на Маркл из-за её интервью американской ведущей Опре Уинфри.

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