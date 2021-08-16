Принц Гарри «покажет королевское грязное бельё» за хороший гонорар

Принц Гарри начал писать мемуары, черновики которых он передаст в издательство уже этой осенью. При этом известно, что герцог Сассекский уже получил аванс — $27 млн. Королевский комментатор Даниэла Эльзер прокомментировала Express хороший гонорар за труды Гарри — судя по всему, издательство ждёт от принца «королевское грязное бельё», заявила она.

Такие цифры, если они действительно основаны на фактах, говорят о том, что в издательстве уверены, что Гарри покажет королевское грязное бельё, — сказала эксперт.

Гарри недавно объявил: он напишет и выпустит автобиографию в конце 2022 года. Доходы от книги пойдут на благотворительность. Соответствующая информация появилась на их с Меган Маркл веб-сайте Archewell, где супруги публикуют обновления о своих начинаниях. В сообщении говорится, что книга будет «чётким и полностью правдивым» рассказом о его жизни. Гарри добавил, что планирует написать книгу «не как принц, которым я родился, а как человек, которым стал».

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и Маркл планируют запустить совместный проект на стриминговом сервисе Netflix. Он расскажет о благотворительной работе Кейт и её вкладе в эту область.