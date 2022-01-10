«Пример мужчины»: Казахстан освободил киргизского «музыканта-погромщика»

Джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, задержанного в Казахстане на фоне массовых беспорядков по подозрению в терроризме, освободили и доставили в родной Бишкек. Ранее в Сети появилось видео, на котором музыкант со ссадинами и ранами на лице заявил, что ему заплатили за участие в протестах. Друзья и коллеги музыканта рассказали NEWS.ru, кто такой Викрам Рузахунов и почему его обвинили в терроризме.
«Правду знают только Викрам и спецслужбы»
После задержания в Казахстане Викрама Рузахунова музыканты Киргизии начали массово привлекать внимание к ситуации вокруг коллеги. Артисты узнали Викрама на видео, хотя всё его лицо было в синяках и ссадинах. На кадрах мужчина назвал себя безработным, объяснив, что некие незнакомые личности в начале января предложили ему 90 тысяч тенге (около 200 долларов) за участие в протестах в Алма-Ате.
При этом друзья Рузахунова рассказали NEWS.ru, что артист уже много лет еженедельно ездил в Казахстан по работе и не нуждался в деньгах.
Он поехал по своим рабочим делам. По сути, как и всегда ездил в Казахстан. Мы знакомы с 2013 года, и он раз в неделю ездил работать на несколько дней в Казахстан, — рассказала NEWS.ru заслуженная артистка Киргизии Юлия Руцкая.
Именно Руцкая одной из первых
Получается, Викрам как раз попал туда во время всех этих страшных событий. Не знаю, по какой причине, но он был без связи. По сути, Интернета не было у всех казахов. Я связывалась со всеми казахскими друзьями, у них не работали телефоны <...>. Поэтому что и как там происходило, мы можем только догадываться. Это знает только Викрам и, соответственно, спецслужбы, — рассказала Руцкая.
«Близкие в стрессе»
Юлия Руцкая отметила, что казахский номер телефона Рузахунова сейчас доступен, однако на звонки он не отвечает. Как сообщило МВД Киргизии, артист прибыл на родину и уже отправился домой. На официальной странице ведомства в Instagram было опубликовано видео, где музыкант поблагодарил власти страны за помощь в его освобождении.
Руцкая также рассказала, что связывалась с родственниками Рузахунова. Они, по её словам, «находятся сейчас в очень стрессовом состоянии и вообще отказываются от каких-либо интервью».
Другая собеседница NEWS.ru, киргизская певица Жийдеш Идирисова, призвала власти страны не пускать дело на самотёк и разобраться во всех обстоятельствах случившегося. Коллега музыканта не верит в причастность Рузахунова к беспорядкам в Казахстане.
Я думаю, что Викрам оказался в ненужном месте в ненужное время просто по воле злого рока. Лично я не верю в то, что он осознанно пошёл бы на такой шаг! Знаю его как человека серьёзного и далеко не опрометчивого! Кто и зачем это сделал с Викрамом, я не знаю. Думаю, это уже в компетенции высших эшелонов власти — разобраться во всех недоразумениях, повлёкших за собой ужасные последствия, — рассказала NEWS.ru Идирисова.
Певица добавила, что Рузахунов «прекрасный человек, друг, музыкант, пример настоящего мужчины». Семью джазмена она назвала порядочной и интеллигентной.
МИД Киргизии уже вручил послу Казахстана ноту протеста в связи с событиями вокруг Рузахунова. Минюст Киргизии потребовал от Генеральной прокуратуры республики возбудить уголовное дело о пытках в отношении музыканта.