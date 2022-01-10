«Пример мужчины»: Казахстан освободил киргизского «музыканта-погромщика»

Джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, задержанного в Казахстане на фоне массовых беспорядков по подозрению в терроризме, освободили и доставили в родной Бишкек. Ранее в Сети появилось видео, на котором музыкант со ссадинами и ранами на лице заявил, что ему заплатили за участие в протестах. Друзья и коллеги музыканта рассказали NEWS.ru, кто такой Викрам Рузахунов и почему его обвинили в терроризме.

«Правду знают только Викрам и спецслужбы»

После задержания в Казахстане Викрама Рузахунова музыканты Киргизии начали массово привлекать внимание к ситуации вокруг коллеги. Артисты узнали Викрама на видео, хотя всё его лицо было в синяках и ссадинах. На кадрах мужчина назвал себя безработным, объяснив, что некие незнакомые личности в начале января предложили ему 90 тысяч тенге (около 200 долларов) за участие в протестах в Алма-Ате.

При этом друзья Рузахунова рассказали NEWS.ru, что артист уже много лет еженедельно ездил в Казахстан по работе и не нуждался в деньгах.

Он поехал по своим рабочим делам. По сути, как и всегда ездил в Казахстан. Мы знакомы с 2013 года, и он раз в неделю ездил работать на несколько дней в Казахстан, — рассказала NEWS.ru заслуженная артистка Киргизии Юлия Руцкая.

Именно Руцкая одной из первых записала видеообращение с просьбой сделать всё возможное для освобождения Рузахунова. Коллеги и друзья допустили, что признательные показания мужчина мог дать под давлением в результате пыток. Близкие охарактеризовали Рузахунова как доброго, интеллигентного и спокойного человека, который «не способен на погромы и терроризм». По словам Руцкой, музыкант никогда не совершал никаких некорректных поступков по отношению к другим людям.

Получается, Викрам как раз попал туда во время всех этих страшных событий. Не знаю, по какой причине, но он был без связи. По сути, Интернета не было у всех казахов. Я связывалась со всеми казахскими друзьями, у них не работали телефоны <...>. Поэтому что и как там происходило, мы можем только догадываться. Это знает только Викрам и, соответственно, спецслужбы, — рассказала Руцкая.

«Близкие в стрессе»

Юлия Руцкая отметила, что казахский номер телефона Рузахунова сейчас доступен, однако на звонки он не отвечает. Как сообщило МВД Киргизии, артист прибыл на родину и уже отправился домой. На официальной странице ведомства в Instagram было опубликовано видео, где музыкант поблагодарил власти страны за помощь в его освобождении.

Руцкая также рассказала, что связывалась с родственниками Рузахунова. Они, по её словам, «находятся сейчас в очень стрессовом состоянии и вообще отказываются от каких-либо интервью».

Другая собеседница NEWS.ru, киргизская певица Жийдеш Идирисова, призвала власти страны не пускать дело на самотёк и разобраться во всех обстоятельствах случившегося. Коллега музыканта не верит в причастность Рузахунова к беспорядкам в Казахстане.

Nur-sultan city hall/XinHua/Global Look Press

Я думаю, что Викрам оказался в ненужном месте в ненужное время просто по воле злого рока. Лично я не верю в то, что он осознанно пошёл бы на такой шаг! Знаю его как человека серьёзного и далеко не опрометчивого! Кто и зачем это сделал с Викрамом, я не знаю. Думаю, это уже в компетенции высших эшелонов власти — разобраться во всех недоразумениях, повлёкших за собой ужасные последствия, — рассказала NEWS.ru Идирисова.

Певица добавила, что Рузахунов «прекрасный человек, друг, музыкант, пример настоящего мужчины». Семью джазмена она назвала порядочной и интеллигентной.

МИД Киргизии уже вручил послу Казахстана ноту протеста в связи с событиями вокруг Рузахунова. Минюст Киргизии потребовал от Генеральной прокуратуры республики возбудить уголовное дело о пытках в отношении музыканта.