Прима Кондратьева назвала Адырхаеву отзывчивым и безотказным человеком

Фото: Александра Краснова/ТАСС

Светлана Адырхаева

Прима-балерина Большого театра, балетмейстер-педагог Марина Кондратьева поделилась с NEWS.ru воспоминаниями об артистке балета Светлане Адырхаевой, которую назвала прекрасным человеком и учителем. Кондратьева призналась, что известие о смерти Адырхаевой, скончавшейся в 85 лет, застало ее врасплох.

Я знала ее не как балерину, а как учителя и коллегу в первую очередь. Она хранила классическое наследие, была прекрасным педагогом и очень хорошим человеком. Отзывчивой, безотказной, всегда помогала людям. Это настоящий профессионал своего дела, до последнего она работала и занималась тем, что любила, — сказала Кондратьева.

Ранее артистка Большого театра Ксения Рябинкина рассказала, что Адырхаева до последних дней оставалась в рабочей форме и продолжала проводить занятия для учеников, вместе с которыми ездила на концерт во Владикавказе. По ее словам, Адырхаева была замечательной танцовщицей и очень красивой женщиной.

О смерти советской и российской балерины, балетмейстера, хореографа и педагога Светланы Адырхаевой стало известно 27 августа. Народная артистка СССР скончалась на 86-м году жизни после продолжительной болезни. До 1988 года Адырхаева являлась солисткой Большого театра.