Прима-балерина Большого театра покинула Россию ради карьеры в Нидерландах

Прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова приняла решение уйти из театра. Артистка уехала из России и намерена продолжить свою карьеру в Нидерландах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство ГАБД.

Ольга Смирнова приняла решение покинуть Большой театр России и продолжить свою карьеру в Национальном балете Нидерландов, — говорится в сообщении.

В начале марта танцовщица опубликовала пост в своём Telegram-канале с критикой спецоперации России на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, которые критикуют спецоперацию РФ на Украине, покинуть свои должности в госучреждениях. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом.

Ранее о своём уходе с телевидения сообщили несколько известных российских журналистов: Вадим Глускер, Жанна Агалакова и телеведущая Лилия Гильдеева. Кроме того, появились сведения, что ВГТРК покидает телеведущий Сергей Брилёв. Позднее журналист опроверг эту информацию.