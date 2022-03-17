Прима-балерина Большого театра покинула Россию ради карьеры в Нидерландах
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:02, 17 марта 2022
Ольга СмирноваФото: АГН «Москва»
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Прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова приняла решение уйти из театра. Артистка уехала из России и намерена продолжить свою карьеру в Нидерландах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство ГАБД.
Ольга Смирнова приняла решение покинуть Большой театр России и продолжить свою карьеру в Национальном балете Нидерландов, — говорится в сообщении.
В начале марта танцовщица опубликовала пост в своём Telegram-канале с критикой спецоперации России на Украине.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, которые критикуют спецоперацию РФ на Украине, покинуть свои должности в госучреждениях. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом.
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