Прилучный впервые рассказал о сердечном приступе от развода с Муцениеце

https://static.news.ru/photo/3c16e738-ad48-11eb-817b-96000091f725_660.jpg Павел Прилучный Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Павел Прилучный впервые стал откровенно рассказывать о разводе с Агатой Муцениеце. Звёздная пара развелась в июне 2020 года, до этого они не жиди вместе целый год, пишет OK Magazine.

Артисты, влюбившиеся друг в друга на съёмках «Закрытой школы», долго пытались наладить отношения, но в итоге поняли, что это бесполезно. Оба очень тяжело пережили развод, а Прилучный даже перенёс сердечный приступ.

В то время актёр работал на износ, помня, что на нём висят кредиты и ипотека. Он не остановил свой практически круглосуточный режим работы даже, когда у него поднялась температура и начались проблемы с лёгкими. В день развода он ехал за рулём автомобиля, когда почувствовал, что его словно пробило током с левой стороны и отключило.

Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую, — вспоминает актёр.

Медики подоспели вовремя и оказали артисту необходимую помощь. Сейчас, уверяет Прилучный, у не го прекрасные отношения с бывшей женой и детьми.

Как сообщалось ранее, российский актёр Павел Прилучный впервые заговорил об отношениях с коллегой Мирославой Карпович. Он назвал девушку потрясающей и отметил, что у них прекрасные отношения.