Прилепина заметили на публичном мероприятии Прилепин пришел на вручение литературной премии «Большая книга» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель и общественно-политический деятель Захар Прилепин пришел на вручение литературной премии «Большая книга» в Москве, сообщает MK.RU. Отмечается, что он присутствует на мероприятии в Доме Пашкова, потому что является финалистом премии.

Как передает корреспондент издания, о Прилепине зачитали представление и вывели на экран его портрет, после чего сам писатель появился из боковой двери. Он все еще хромает, пишет журналист.

Скорее всего, Прилепин сегодня получит одно из призовых мест — иначе он бы не приехал, — сказано в публикации.

Впервые Прилепин появился на публичном мероприятии после покушения 26 сентября. Он присутствовал на инаугурации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах. Писатель получил ранения и переломы и был госпитализирован, его водитель Александр Шубин от полученных травм скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подозреваемый в покушении на Прилепина вскоре был задержан, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство. На допросе он рассказал, что заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля Прилепина и привел в действие дистанционно.