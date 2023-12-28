Прилепин: во власти много друзей деятелей культуры, признанных иноагентами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Во власти много друзей и сторонников деятелей культуры, признанных иноагентами, рассказал NEWS.ru писатель, офицер «Росгвардии» Захар Прилепин. Отвечая на вопрос об отказе ряда издательств печатать и продавать книги литераторов Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), Прилепин допустил, что со временем уехавшие из России представители культурной элиты захотят вернуться в страну и попытаются легализоваться.

Они [Быков и Акунин] сейчас не будут раскаиваться ни в чем. Более того, пройдет какое-то время и некоторые деятели культуры безо всякого раскаяния в тех или иных обстоятельствах вернутся в Россию. Ведь даже статус иноагента не предполагает, что человек не может вернуться. Они станут легализоваться в России. Тем более, что друзей и сторонников [у деятелей культуры, признанных иноагентами], на самых разных уровнях власти много, чего уж скрывать-то? — заявил Захар Прилепин.

Ранее в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) отменили все спектакли по произведениям писателя Бориса Акунина. Из репертуара исчезли постановки «Эраст Фандорин» и обе части «Инь и Ян» (белая и черная версии). Сотрудники пресс-службы РАМТа рассказали NEWS.ru, что причиной отмены спектаклей стали резонансные высказывания Акунина, которые возмутили общественность.

Речь идет о беседе писателя с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, в разговоре с ними Акунин одобрил атаки украинских БПЛА на города России и поддержал ВСУ. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя на предмет оправдания терроризма после его интервью пранкерам. Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов.