https://static.news.ru/photo/f48fa206-6df6-11ea-8941-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

В России действуют «чёрные эксперты», с помощью которых застройщики и чиновники уничтожают ценные памятники культурного наследия. Об этом в письме министру культуры РФ Ольге Любимовой сообщил писатель и руководитель проекта «Добровольцы культуры» Захар Прилепин.

Литератор в письме чиновнице отмечает, что одной из проблем, с которыми ему пришлось столкнуться за время существования «Добровольцев культуры», — это «работа недобросовестных, так называемых „чёрных экспертов“, в силу разных, как правило, субъективных обстоятельств, приговоривших к гибели многие памятники на территории России».

Прилепин также сообщил, что к нему обратились активисты подмосковного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), которые рассказали о работе недобросовестных экспертов. Эти граждане специализируются на составлении экспертиз, с помощью которых власти выводят из охранных реестров объекты культурного наследия и позволяют девелоперам уничтожать ценные постройки.

«Чёрные экспертизы» — целая индустрия, запущенная многочисленными группами бизнес-интересантов и бывшими сотрудниками министерства [культуры], находящимися сейчас под следствием. Поэтому я считаю необходимым учитывать мнение градозащитного и экспертного сообщества при аттестации экспертов, а также внести изменения в Положение об экспертизе и Положение о порядке аттестации экспертов, предусматривающие возможность досрочного лишения экспертов аттестации за недобросовестные экспертизы, нарушение закона, недостоверную информацию, подлоги и фальсификации данных об объектах, — говорится в письме писателя.

В настоящее время ведомство Ольги Любимовой предлагает изменить порядок лицензирования специалистов в области определения ценности исторических сооружений. Как считает Прилепин, эти нововведения «привязываются не к реальным фактам и обстоятельствам недобросовестной деятельности „чёрных“ экспертов, а к позиции региональных органов охраны наследия, которые часто выступают заинтересованной в уничтожении памятников стороной».

Такие изменения не помогут лишить аттестации недобросовестных экспертов, зато дадут возможность для лишения аттестации наиболее порядочных и принципиальных из них, — подчёркивает Захар Прилепин.

Кроме этого, он предлагает ввести административную и уголовную ответственность за недостоверные выводы экспертизы, особенно если они привели к повреждению или утрате охраняемого объекта.

Как писал NEWS.ru, в середине февраля в городе Королёве снесли жилой дом Московского орудийного завода, построенный в 1920-е годы по проекту знаменитого русско-польского архитектора Мариана Лялевича. По убеждению градозащитников, это произошло из-за позиции подмосковных чиновников, не ставших включать здание в реестр объектов культурного наследия.