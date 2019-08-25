https://static.news.ru/photo/a39477e0-c72b-11e9-88d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Приход Исаакиевского собора объявил, что с 1 сентября 2019 года изменится расписание богослужений, но в музее, в ведении которого находится храм, заявили, что время служб не изменилось.

Как передаёт «Интерфакс» , приход собора сообщил через соцсети, что с 1 сентября литургия будет проводиться в 10:00, а вечернее богослужение — в 17:00. Однако в пресс-службе государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» заявили, что не согласовали изменений в расписании. Представители музея подчеркивают, что согласовывают все церковные службы, чтобы не было накладок на музейные мероприятия.

В пресс-службе уверяют, что утренние богослужения в сентябре будут начинаться в зависимости от дня в 8:00 или в 9:00, как и раньше, вечерние — в 16:00. Музей открывается для посетителей с 10:30.

Как передавал News.ru, в марте 2019 года власти Санкт-Петербурга сняли с повестки дня вопрос о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ из-за протестов со стороны горожан.