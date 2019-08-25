Приход Исаакиевского собора объявил, что с 1 сентября 2019 года изменится расписание богослужений, но в музее, в ведении которого находится храм, заявили, что время служб не изменилось.
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В пресс-службе уверяют, что утренние богослужения в сентябре будут начинаться в зависимости от дня в 8:00 или в 9:00, как и раньше, вечерние — в 16:00. Музей открывается для посетителей с 10:30.
Как передавал News.ru, в марте 2019 года власти Санкт-Петербурга сняли с повестки дня вопрос о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ из-за протестов со стороны горожан.