Пригожин заявил об угрозе отмены Евровидения из-за Третьей мировой войны

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил NEWS.ru об угрозе отмены международного конкурса Евровидение в 2022 году, который должен состояться в мае в Италии. По его мнению, «Евровидения может и не быть». Иосиф Пригожин не исключил такого развития событий «в случае провокации со стороны западных товарищей», так как «мы находимся на пороге Третьей мировой войны».

Евровидения может и не быть, если произойдёт провокация со стороны западных товарищей. Что думать про Евровидение? Мы живём сейчас в моменте. То пандемия, то угроза войны. Меня волнует, будет ли война у нас с соседями или не будет, меня волнует, что творят зарубежные партнёры по отношению к нашей стране. Мы находимся на пороге Третьей мировой войны. Вот в чём проблема! Не по нашей воле, никто в России войны не хочет. Но безопасность наших детей, близких — вот что нас беспокоит, а не это долбаное Евровидение, — заявил Иосиф Пригожин.

Ранее Пригожин признался NEWS.ru, что ему «вообще наплевать», кто отправится на Евровидение-2022, и призвал Россию задуматься о бойкоте песенного конкурса, поскольку «нас там не ждут». Он назвал это музыкальное соревнование «шоу фриков», «непорядочным, бездарнейшим по всем параметрам мероприятием, которое давно дискредитировало себя».

Накануне стало известно, что из-за победы украинской певицы Алины Паш, внесённой в базу «Миротворец» в связи с посещением Крыма в 2015 году, на национальном отборе конкурса Евровидение-2022 разгорелся скандал. Журналист Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru заявил, что Украина «даже не имела права принимать к себе полуостров, несмотря ни на какие „подарки“ пьяного Ельцина». По мнению музыкального критика, Алина Паш «стала заложницей позорной общественно-политической ситуации в своей стране». Сама певица объяснила поездку на полуостров приглашением на свадьбу друзей и подчеркнула частный характер своего визита. Она назвала себя частью Украины, а Россию — «страной-агрессором».

В ходе национального отбора на конкурс Евровидение-2022 Алина Паш, исполнявшая песню «Тени забытых предков», набрала 15 баллов из 16 возможных по результатам голосования зрителей и жюри. В состав последнего входили победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссёр Ярослав Лодыгин. Конкурс Евровидение-2022 в этом году пройдёт в Италии. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.