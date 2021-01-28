Иосиф Пригожин с чувством отреагировал на смерть Ланового

https://static.news.ru/photo/940f1502-61c9-11eb-ac58-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иосиф Пригожин очень эмоционально отреагировал на смерть Василия Ланового, отметив, что коронавирус уносит жизни талантливых актёров. Продюсер назвал Ланового величайшим артистом, на творчестве которого выросли все россияне.

Пригожин отозвался об актёре как «одном из достойнейших» артистов.

Актёр, талантище, просто символ красоты мужской. Светлая память! — с чувством сказал Пригожин в интервью Пятому каналу.

Продюсер отметил, что великий артист стал не первым, кого забирает коронавирус. От инфекции в последние месяцы умерли и другие известные люди.

Ужас, ужас! Косит всех, оставляет нас всех без таких величайших артистов. Светлая память, трудно говорить на эту тему, — сказал Пригожин.

Василий Лановой умер вечером 28 января. Он почти месяц лечился в больнице от коронавируса, но в последний день его состояние резко ухудшилось. Актёра перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти народного артиста врачи не сумели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что причиной смерти народного артиста Василия Ланового стал коронавирус. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.