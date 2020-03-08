https://static.news.ru/photo/a3855c1c-6206-11ea-a51c-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин спрогнозировал массовую отмену концертов в России на фоне затронувшей страну эпидемии коронавируса и падения курса национальной валюты. Рубль ушёл в пике 8 марта вместе с ценами на нефть, число заражённых COVID-19 в РФ достигло 20 человек.

Пригожин отметил, что эпидемия уже привела к запрету массовых мероприятий в Азии и Европе.

Думаю, концерты [в России. — NEWS.ru] отменятся. Две причины: это вирус и вторая — валюта. Сейчас все, кто делает концерты, будут в абсолютном убытке, учитывая курс доллара, рубля и евро, — цитирует Пригожина «Рамблер. Новости».

Продюсер предположил, что ситуация не станет критической, потому что россияне смогут следить за любимыми артистами по телевизору или онлайн.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума в $31,34. Обвал происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.