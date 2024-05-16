Приемная дочь Веры Васильевой объявила конкурс на эскиз памятника актрисе

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Вера Васильева

Приемная дочь актрисы Веры Васильевой Дарья Милославская в разговоре с MK.RU объявила о старте конкурса на создание надгробного памятника. По ее словам, эскизы монумента в память об артистке будут создавать студенты художественных вузов и факультетов, учащиеся художественных школ. Милославская подчеркнула, что лично возглавит конкурсную комиссию.

Вера Кузьминична очень любила молодежь: и свою — театральную, и любую другую творческую. <...> Мне показалось, было бы символично попробовать сделать памятник по эскизу молодого творческого человека. Пусть молодость, которая до самого последнего дня не покидала душу Веры Кузьминичны, соединится с молодостью и останется в веках, — пояснила Милославская.

Народной артистки СССР Веры Васильевой не стало 8 августа 2023 года. Актриса умерла на 98-м году жизни. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания с актрисой прошла в Театре сатиры, а отпевание состоялось в храме Христа Спасителя.

С Васильевой простились ее приемная дочь Дарья Милославская, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, а также коллеги Сергей Газаров, Алена Яковлева, Максим Аверин и другие.

Венки на похороны прислали президент России Владимир Путин, Министерство культуры РФ, департамент культуры столицы, коллектив Дома актеров, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и другие.