Причиной рака Валентины Толкуновой могли стать проблемы с сыном

Коллега российской певицы Валентины Толкуновой, скончавшейся в 2010 году от последствий рака молочной железы, Леонид Серебренников заявил, что причиной возникновения онкологии у народной артистки могли стать проблемы с сыном. Заслуженный артист рассказал об этом в программе «Судьба человека».

Серебренников долгие годы выступал вместе с Толкуновой. Более 20 лет артисты работали вместе, и всё это время они были очень дружны. Леонид признался: Валентина Васильевна редко делилась подробностями своей личной жизни, однако во время одного из гастрольных туров по стране она рассказала, что её сын Николай Папоров отошёл от неё. Потом у него начались проблемы с наркотиками — всё это время Толкуновой было очень тяжело, но она скрывала свои переживания.

На других гастролях певица даже попросила Серебренникова присмотреть за её сыном.

Он приехал в Сочи. Она попросила за ним следить. Но я видел, это было бесполезно. Он уходил на полночи. Я понимал, что он где-то там... Но что же я буду, я ему никто, ни отец, ни дядя, а он — здоровый мужик. Она страшно переживала, очень переживала. Я думаю, и это отняло у неё немало сил и здоровья, по нервам ударило. А вся онкология — от нервов, — сказал Серебренников.

Ещё в 90-м году у Толкуновой обнаружили рак. Спустя два года ей сделали операцию, а также провели курс химиотерапии. Повторные хирургические вмешательства произошли в 2006 и 2009 годах, однако метастазы продолжали медленно распространяться, и со временем болезнь генерализовалась в мозг. Врачи поставили Толкуновой новый диагноз — опухоль мозга. В 2010-м её госпитализировали в больницу, выйти из которой она не смогла. Певица скончалась 22 марта того же года.

Ранее сообщалось, что российский модельер Валентин Юдашкин рассказал о реакции его подруги — певицы Аллы Пугачёвой, на известие о том, что он болен раком. Он добавил, что Примадонна всегда помогала ему, и новость о его болезни ошеломила певицу.