Бокурадзе отошел от классики: фото спектакля «Фигаро» театра на Таганке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лариса Долина в роли Марселины и Сергей Ушаков в роли Бартоло в сцене из спектакля «Фигаро» режиссера Дениса Бокурадзе в театре на Таганке в Москве

На основной сцене театра на Таганке состоялась премьера спектакля «Фигаро» с участием певицы Ларисы Долиной, которая исполняет роль Марселины. Режиссером постановки по мотивам пьесы «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше стал Денис Бокурадзе. Хотя он не перенес действие спектакля в сегодняшний день, постановка не является классической.

Бокурадзе видоизменил некоторые сцены, дополнив их поэтическими вставками и музыкальными связками. Автором стихов является заслуженный артист России Николай Денисов, написавший тексты песен для Надежды Бабкиной, Филиппа Киркорова, Эдиты Пьехи, группы «На-на» и других исполнителей. Музыкальным руководителем выступил Армен Погосян.

Дополняют постановку художественный оркестр и декорации, оформленные авторскими рисунками художника Виктора Никоненко. Вместе с Долиной в спектакле играет народная артистка России Ирина Апексимова, которая предстает в образе графини. Фигаро играет Роман Колотухин. Также в спектакле участвуют Игорь Ларин, Дарья Авратинская, Анастасия Лазукина, Филипп Котов и другие артисты.

Долина отмечала, что ее героиня будет несколько отличаться от Марселины, описанной в пьесе. В сюжете она быстро перевоплощается из взбалмошной жесткой женщины в добродетельную мамашу. Все события в пьесе разворачиваются в течение одного дня в поместье графа Альмавивы. Они связаны с решением слуги графа Фигаро жениться на Сюзанне — горничной графини Розины. Между тем к Сюзанне неравнодушен граф, давно охладевший к супруге. Свадьбе пытается помешать влюбленная в Фигаро немолодая экономка Марселина.

Самые яркие эпизоды спектакля — в фотогалерее NEWS.ru.