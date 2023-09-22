Mash: артист Большого театра Яковлев слег с подозрением на COVID-19

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Арсений Яковлев

У артиста Большого театра Арсения Яковлева заподозрили коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. По информации канала, 29 сентября он должен был выступить на премьере оперы «Травиата» в театре, теперь его выступление находится под угрозой срыва.

По данным Mash, 31-летний солист Большого театра обратился к врачам с жалобой на недомогания еще 19 сентября. Утверждается, что артист испытывал слабость, а температура его тела поднялась до отметки в 38 градусов. Медики прописали ему постельный режим, а также посоветовали продолжать наблюдаться у лечащего врача. В материале канала говорится, что до обнаружения COVID-19 Яковлев постоянно посещал репетиции, где мог заразить своих коллег.

Как заявил ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, одновременное заражение гриппом и COVID-19 является крайне опасным для человека, усиливает симптоматику и увеличивает количество неблагоприятных исходов. Он отметил, что при этом такие ситуации происходят крайне редко — в период пандемии коронавируса было зафиксировано не более 5% случаев коинфекций.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов до этого заявил, что оснований для введения в России жестких карантинных ограничений из-за COVID-19 нет. По его словам, в РФ уже сформировался поствакцинальный и постинфекционный иммунитет.