Мишустин поздравил балетмейстера «Кремлёвского балета» с юбилеем

https://static.news.ru/photo/92743a36-4844-11eb-a48a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Петров Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В воскресенье, 27 декабря, художественный руководитель и главный балетмейстер «Кремлёвского балета» Андрей Петров отмечает юбилей. Ему исполняется 75 лет. С праздником артиста поздравил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Народный артист РСФСР Петров возглавил «Кремлёвский балет» в 1990 году. Кроме того, с 1993-го по 2001-й он был генеральным директором Государственного Кремлёвского дворца.

Как отметил Мишустин, долгое время Петров блистательно выступал на сцене Большого театра. В результате его редкий дар и творческая энергия воплотились не только в яркие партии, но и в «Кремлёвский балет». Спектакли Петрова становятся событием культурной жизни как столицы, так и других городов и стран, где труппа бывает на гастролях.

Вот уже 30 лет известный коллектив восхищает публику уникальными постановками, органичным сочетанием разных жанров, оригинальной хореографией, виртуозной техникой и артистизмом, — приводятся слова Мишустина на сайте кабмина.

Как ранее передавал NEWS.ru, 16 декабря президент Владимир Путин поздравил с 85-летием советскую и российскую актрису и режиссёра Светлану Дружинину.

Глава государства пожелал Дружининой и её близким здоровья, успехов и благополучия.